شكرا لقرائتكم أيمن يونس: مباراة الزمالك ونادى مصر كادت تتحول إلى كابوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار أيمن يونس أن أداء غير مبرر من الصربى ميتشو بسبب توظيف اللاعبين و أن الجدية غائبة عن معظم اللاعبين وأن الفرصة الأخيرة المهدرة من إف سي مصر كادت تحول المباراة إلى كابوس حقيقي، ومندهش من مستوى المدافعين الثنائي الونش ومحمد عبد السلام ودرجة التركيز مفقودة وتألق الحارس محمد عواد.
تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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