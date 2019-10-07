شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الزمالك كان ممكن يخسر أمام نادي مصر وميتشو السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمل الإعلامى خالد الغندور الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك مسئولية تعادل الفريق الأبيض أمام نادي مصر فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم :" أحمل ميتشو مسؤولية أداء الزمالك أمام نادى مصر وكذلك المباريات الماضية " موضحا أن الزمالك واجه أضعف فرق الدورى وهو نادى مصر المتوقع أن يهبط للدرجة الثانية مع أسوان.

أضاف نجم الزمالك الأسبق أن ميتشو لو خاض اللقاء بالقوام الأساسى كان ذلك سيؤثر على سير اللقاء بالكامل مشيرا إلى أن الأبيض كان من الممكن أن يتعرض للخسارة أمام نادي مصر.