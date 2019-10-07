شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل: عدد زوار موسم الدرعية سيفوق العام الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن يرتفع عدد زوار موسم الدرعية من مختلف دول العالم عندما ينطلق الموسم الشهر المقبل ببطولة "فورمولا إي".

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لـ"العربية": سيكون سباق فورمولا إي بداية للموسم وستكمل نسخة العام المقبل، واليوم دخلت 3 شركات جديدة، وقد يكون هذه المرة الأولى التي يدخل 10 مصنعين في سباق فورمولا.

وزاد: لدينا نزال جوشوا ورويز وهو الأهم في رياضة الملاكمة، كما أن بطولة التنس ستشهد تواجد 8 من أفضل 20 لاعباً في العالم، وكذلك بطولة قفز الحواجز المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وختم: نتوقع توافد الزوار بشكل أكبر من العام الماضي، لأن التأشيرة السياحية ستخدم الفعاليات.