تشيلسي يسعى لتحصين ويليان من إغراءات يوفنتوس وبرشلونة

يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي تحصين اللاعب البرازيلي ويليان جناح البلوز، بعد أن ذكرت بعض الأنباء التي أكدت رغبة يوفنتوس في جلبه مجاناً في الصيف القادم، وسينتهي عقد النجم البرازيلي ويليان مع تشيلسي الإنجليزي في صيف 2020، ويتنازع بعض الفرق علي ضمه بعد دخول اللاعب دائرة متطلبات كل من برشلونة ويوفنتوس الإيطالي.

ونشرت صحيفة “ديلي إكسبريس”البريطانية، أن مسئولي وإدارة تشيلسي تريد قطع الطريق علي كلاً من يوفنتوس وبرشلونة، من خلال حركة مفاجئة بتمديد عقد البرازيلي ويليان الذي سينتهي في يونيو 2020، وقد كان قد أكد البرازيلي ويليان علي شعوره بالسرور داخل تشيلسي، وينتظر الفرمان من إدارة النادي اللندني بتمديد عقده المنتهي يونيو القادم، وكان قد أرتبط اسم اللاعب أكثر من عامين بأنه سينتقل إلي نادي برشلونة الإسباني ولكن لم برحل.