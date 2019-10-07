برشلونة ضد إشبيلية.. بيكيه يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو

مدافع برشلونة اللاعب المخضرم جيرارد بيكيه يواجه مشكلة الغياب عن كلاسيكو الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، والمقرر لاعبها 26 أكتوبر الحالي، بسبب فرصة استمرار تراكم البطاقات الصفراء، حيث أن جيرارد بيكيه لديه في رصيده هذا الموسم 4 بطاقات صفراء بأول 7 مباريات من الليجا، وكما لديه بطاقتين في دوري أبطال أوروبا.

ويعد بيكيه اللاعب الوحيد في برشلونة المهدد بالإيقاف حين يواجه النادي الكتالوني إشبيلية علي ملعب”الكامب نو” في التاسعة مساء اليوم الأحد، بالمباراة 8 من الدوري الأسباني، ومازال لجيرارد بيكيه مباراتين تفصله عن الكلاسيكو، حال تلقيه اليوم علي بطاقة صفراء خامسة فلم يشارك في مباراة إيبار بالجولة التاسعة، وسيكون حاضراً ومستعد للعب بالكلاسيكو ضد ريال مدريد في كامب نو.

لكن إذا لم يتلقى بيكيه بطاقة صفراء أمام إشبيلية فسيكون في مشكلة أمام إيبار، حيث إن حصل علي بطاقة صفراء ضدهم سيكون غائب عن الكلاسيكو.