ملخص نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية بالدوري الأسباني لكرة القدم

ملخص مباراة برشلونة واشبيلية في إطار الجولة الثامنة من الدوري الأسباني لكرة القدم، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت مصر، في لقاء سيسعى الفريق الكتالوني خلاله الوصول إلي النقطة السادسة عشر واستمرار ملاحقة فريق العاصمة المدريدي على صدارة الليغا من بداية الموسم.

خلال تلك المواجهة يلعب الفريق الكتالوني المباراة بكامل نجومه حيث استعاد الفريق كافة اللاعبين المميزين في تلك المباراة وعلى رأسهم ليونيل ميسي الغائب عن المباراة السابقة بالدوري الأسباني لكرة القدم أمام فالنسيا بسبب الإصابة التي تعرض لها، لكنه عاد أمام انتر ميلان بدوري الأبطال.

ومع عودة ميسي وفاتي وديمبلي وسواريز سيكون جميع اللاعبين متاحين للمدير الفني ارنستو فالفيردي، الذي سيكون الأمر سهل بالنسبه له لأختيار التشكيل المناسب للفريق الأسباني في تلك المواجهة، فلديه وفره كبير من اللاعبين في خط الوسط وخط الهجوم، مع احتمال مشاركة الظهير الأيسر الأسباني خوردي البا.

تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن – سيميدو – توديبو – بيكيه – سيرجي روبرتو – آرثر – دي يونج – فيدال – ديمبلي – سواريز – ميسي.