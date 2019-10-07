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موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

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يريد نادي استكمال صحوته عندما يواجه إشبيلية اليوم في التاسعة مساء علي ملعب “الكامب نو” خلال مباريات الجولة الثامنة من عمر  الدوري الاسباني “الليجا”.

وتذوق برشلونة طعم الفوز في أخر ثلاث لقاءت شارك فيها بجميع المسابقات وقد استطاع النادي الإسباني من تحقيق الفوز علي  خيتافي وفياريال خلال مباريات الدوري الأسباني “الليجا”، قبل أن يفوز علي الإنتر الإيطالي خلال مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة .


ويحمل رصيد برشلونة الإسباني 13 نقطة ويتركز في الدوري بالمركز الرابع، وذلك قبل مباريات الجولة، وبفارق الأهداف  ينتصر البارسا علي إشبيلية صاحب المركز السادس.

وستتجه الأنظار نحو ليونيل أسطورة الحية لبرشلونة والذي سينهي خلال اليوم سلسلة من الصيام التهديفي الذي بلغت  134 يومًا دون أن يحرز أي هدف مع برشلونة.

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