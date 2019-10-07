أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يخرج بـ"نقطة المفاجأة" بالتعادل مع إف سي مصر 1 / 1

الزمالك يخرج بـ"نقطة المفاجأة" بالتعادل مع إف سي مصر 1 / 1

تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

28 لاعبًا فى قائمة المنتخب الأولمبى استعدادًا لجنوب أفريقيا

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب قائمة تضم 28 لاعبًا لدخول معسكر اعتبارًا من الغد استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام جنوب أفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الحالى، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

فيديو.. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز 2/2 فى مباراة مثيرة

تعادل فريق طلائع الجيش وبيراميدز 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

الجونة يهزم المقاصة بهدف ذاتى ويحصد أول ثلاث نقاط في الدوري حقق فريق الجونة فوزا غاليا على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ ليحصد أول ثلاث نقاط له فى الدورى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

فيديو .. طنطا يخطف نقطة من الحدود بالمكس Advertisements تعادل فريقى حرس الحدود وطنطا بنتيجة هدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة فى بطولة الدورى المصرى . كهربا يعود إلى مصر مرتديًا ألوان العلم استغل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، فترة التوقف الدولى، ليعود إلى أرض الوطن "مصر" لقضاء الأجازة مع أفراد أسرته.

محمود متولى يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل وتدريبات منفردة لحارسي الأهلى

بدأ محمود متولي لاعب الأهلى مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.