شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 6 / 10 / 2019 4 مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز ، حيث أستضاف الجونة نظيرة مصر المقاصة بينما واجه بيراميدز فريق طلائع الجيش والتقى حرس الحدود فريق طنطا و فى الختام مباراة الزمالك و أف سى مصر .

الزمالك يخرج بـ"نقطة المفاجأة" بالتعادل مع إف سي مصر 1 / 1

تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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فيديو.. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز 2/2 فى مباراة مثيرة

تعادل فريق طلائع الجيش وبيراميدز 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .





جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى جاء بعد مباريات اليوم كالتالى :