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جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 6 / 10 / 2019 4 مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز ، حيث أستضاف الجونة نظيرة مصر المقاصة بينما واجه بيراميدز فريق طلائع الجيش والتقى حرس الحدود فريق طنطا و فى الختام مباراة الزمالك و أف سى مصر .

الزمالك يخرج بـ"نقطة المفاجأة" بالتعادل مع إف سي مصر 1 / 1

تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

الزمالك يخرج بـ

 

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فيديو.. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز 2/2 فى مباراة مثيرة

تعادل فريق طلائع الجيش وبيراميدز 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد جهاز العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

 

فيديو.. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز 2/2 فى مباراة مثيرة

 

 جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى جاء بعد مباريات اليوم كالتالى : 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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