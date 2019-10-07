شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 6/ 10/ 2019 السقوط فى فخ التعادل مع إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 6/ 10/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها السقوط فى فخ التعادل مع إف سى مصر بالدورى، وتعديل عقد جنش فى جلسة اليوم بعد اعتذار اللاعب. صور.. هدف ثمين ونقطة مفاجأة لـ"إف سي مصر" تفقد الزمالك أول نقطتين فى الدورى تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز. ميتشو يرفض حضور المؤتمر الصحفى بعد التعادل أمام أف سى مصر رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي الذى أعقب مباراة فريقه أمام أف سي مصر التي أقيمت على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. عمر الحبشى بعد التعادل مع الزمالك: "مش أى حد يجي يكسبنا ويمشى" أعرب عمر الحبشى لاعب إف سى مصر، عن سعادته بإحراز هدف التعادل لفريقه مع الزمالك بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد السلام فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements عبد الناصر محمد : راض عن نقطة التعادل امام الزمالك والقادم أفضل أعرب عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر، عن رضاه على التعادل مع الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. سوبر كورة .. شاهد صدمة أمير مرتضى بعد هدف نادي مصر ضد الزمالك دخل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك فى صدمة بعد هدف التعادل الذى أحرزه نادي مصر فى شباك فريقه فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. كهربا يعود إلى مصر مرتديًا ألوان العلم استغل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، فترة التوقف الدولى، ليعود إلى أرض الوطن "مصر" لقضاء الأجازة مع أفراد أسرته. الزمالك يُعدل عقد جنش فى جلسة اليوم بعد اعتذار اللاعب يعقد اليوم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، جلسة مع مسئولى النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور من أجل تعديل عقده بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

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