شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : عواد أنقذ الزمالك من " كابوس حقيقي " أمام أف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأبيض قدم أداء باهت أمام إف سي مصر مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصرى .

وأضاف أيمن يونس في تصريحات تلفزيوينة لقناة "on sport " : أن الزمالك أخطأ بعدم مضاعفة النتيجة بعد تسجيل الهدف الأول وغلب الاستهتار والثقة الزائدة على اللاعبين بشكل كبير واف سي مصر أخذ المباراة خطوة خطوة ومع مرور الوقت اكتسبوا الثقة في الوقت الذي ظهر الازدحام من جانب لاعبي الزمالك على منطقة جزاء المنافس بدون خطورة ووسط الملعب كان تائه".

وأشار أيمن يونس أن أداء غير مبرر من الصربى ميتشو بسبب توظيف اللاعبين و أن الجدية غائبة عن معظم اللاعبين وأن الفرصة الأخيرة المهدرة من إف سي مصر كادت تحول المباراة إلى كابوس حقيقي، ومندهش من مستوى المدافعين الثنائي الونش ومحمد عبد السلام ودرجة التركيز مفقودة وتألق الحارس محمد عواد.

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تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.