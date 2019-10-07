شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : الزمالك مستواه سيئ ولا يستحق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن غضبه من الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض بعد تعادل الفريق الأبيض مع نادي مصر بهدف لكل فريق فى بطولة الدورى المصرى .

وأوضح حازم إمام في تصريحات تلقزيونية لقناة " on sport " :"ميتشو يتحمل مسئولية التعادل أمام أف سى مصر بسبب التشكيل الذي بدأ به المباراة ومن غير المنطقي أن يجري المدرب الصربي 7 تغييرات في التشكيل مرة واحدة و الاستهتار بالفريق المنافس والزمالك كان مستواه سيئ للغاية ولا يستحق الفوز بالمباراة "ّ .

تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

Advertisements