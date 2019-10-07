شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يجهز حمص و معاذ لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن إلى التدريبات اليومية غدا فى السابعة مساء عقب الراحة التى منحها العميد 48 ساعة راحة بعد الفوز الغالى على إنبى بهدفين مقابل هدف لناصر ماهر وحسام حسن .

وطلب العميد من الجهاز الطبى بضرورة تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف وبخاصة الثنائى أحمد حمص ومحمود معاذ اللذان غابا عن اللقاءات الماضية بسبب شد فى العضلية الخلفية .

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كما طلب ابراهيم حسن مدير الكرة بخوض مبارتين ودتين خلال الايام المقبلة للإطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين وينضم مهاجم الفريق وهدافه حسام حسن إلى معسكر المنتخب بعد حاله التالق التى شهدها خلال المباريات الماضية .

ومن جهته اعرب محمد فرج عامر رئيس النادى عن سعادته لانضمام هداف الفريق حسام حسن الى المنتخب قائلا "انتظرو الايام القادمه سينضم اكثر من لاعب الى صفوف المنتخب فى اشارة واضحة إلى ان فريقه يضم مجموعه متميزة من اللاعبين " .