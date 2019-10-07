شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعقد جلسة مع ميتشو خلال ساعات بعد نقطة إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق للأبيض للحديث معه حول التعادل مع اف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري واسباب تراجع الأداء.

وسيتطرق رئيس نادى الزمالك في الجلسة مع ميتشو للحديث عن اراحة بعض العناصر الأساسية من المباراة الأخيرة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

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وظهرت مطالب داخل مجلس إدارة الزمالك بضم طارق يحيي في منصب المدرب العام بهدف تصحيح الأمور داخل الفريق بسبب تراجع المستوى في الآونة الأخيرة وطرح آخرين اسم محمد صلاح المدير الفنى الحالى لمنتخب السويس.