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أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 6 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها منح اللاعبين الدوليين راحة اليوم مع إلغائها لباقى اللاعبين اعتراضا من فايلر المدير الفنى للفريق على مستوى البعض أثناء لقاء أسوان بالامس 

محمود متولى يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل وتدريبات منفردة لحارسي الأهلى

بدأ محمود متولي لاعب الأهلى مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

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محاضرة من فايلر للاعبي الأهلي وتأهيل ياسر إبراهيم

عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلى محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

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عمرو السولية يعرض نتيجة الأشعة على طبيب الأهلي

أجرى عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة اليوم الأحد على كاحل القدم بعد إصابته أمس في مباراة أسوان أمام الفريق الأحمر بالدوري الممتاز

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الأهلى يمنح لاعبيه الدوليين إجازة من مران الليلة

قرر الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين الدوليين راحة من مران الفريق اليوم قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب غداً الاثنين، والذي يأتى استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية المقرر لها 14 أكتوبر الجارى.

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الأهلى يعرض فيلم الممر الليلة احتفالاً بانتصارات أكتوبر

يعرض مسئولو النادي الأهلى فيلم الممر بمقرات النادي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، احتفالاً بانتصارات حرب السادس من أكتوبر التي يتوافق ذكراها اليوم الأحد.

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الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى ، أن الجهاز الفنى سيعقد جلسة لوضع خطة عمل الأيام المقبلة فى ظل توقف مسابقة الدوري، بسبب معسكر المنتخب الوطني، سواء بإقامة مباراة ودية من عدمه وفقا لظروف الفريق.

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"ظهير" الأهلي يتحدث عن رحلة "جمع النقاط" والانضمام للمنتخب

أبدى أيمن أشرف، لاعب الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، لافتا إلى أنها كانت مواجهة صعبة نتيجة إقامتها في درجة حرارة مرتفعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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