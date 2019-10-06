ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وانتر يعيد رقم غائب

الأحد 6 أكتوبر 2019

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس، المقامة على ملعب سان سيرو، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بالتعادل الإيجابي (1-1).



وتقدم يوفنتوس عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 4، وعادل لاوتارو مارتينيز النتيجة للنيراتزوري، في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كل من إنتر ميلان ويوفنتوس نجح في تسجيل هدفًا على الأقل، خلال الشوط الأول في مباراة بينهما بالدوري الإيطالي، لأول مرة منذ مايو/آيار 2015.