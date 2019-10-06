سواريز يكرر عملية التسجيل المتتالي في الدوري الإسباني

الأحد 6 أكتوبر 2019
أحرز الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، هدفًا في شباك إشبيلية، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الثامنة لليجا.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن سواريز سجل في آخر 3 مباريات متتالية للبرسا، لأول مرة منذ فبراير/ شباط من العام الماضي.
وسجل سواريز هدفًا في شباك خيتافي في الجولة السابعة لليجا، وهدفين أمام إنتر في دوري الأبطال، قبل أن يحرز اليوم أمام إشبيلية.
ونجح سواريز حتى الآن في تسجيل 4 أهداف في الليجا، وهدفين في دوري الأبطال.
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