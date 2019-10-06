الزمالك المصري يخفق في الانتصار الثالث له على التوالي بالدوري

الأحد 6 أكتوبر 2019
أخفق الزمالك المصري، في الحصول على انتصاره الثالث على التوالي، واكتفى بالتعادل أمام اف سي مصر، في الجولة الثالثة للدوري.
وافتتح أشرف بن شرقي أهداف المباراة وسجل لناديه الزمالك في الدقيقة 15، بينما سجل عمر الحبشي هدف اف سي مصر في الدقيقة 45.
وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز، بينما يتصدر الأهلي وحده الدوري برصيد 9 نقاط.
وستكون المباراة المقبلة للزمالك، أمام الأهلي في الجولة الرابعة، وذلك بعد التوقف الدولي.
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