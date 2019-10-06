بالفيديو.. خلية نحل تهاجم تشن هجوما عنيفا على ​داني ألفيس​

الأحد 6 أكتوبر 2019

شنت مجموعة ضخمة من النحل في خلية بنتها على راية زاوية الملعب الركنية هجوماً على البرازيلي ​داني ألفيس​ خلال مواجهة ​ساو باولو​ وضيفه ​فورتاليزا​ (2-1)، في ​الدوري البرازيلي​ لكرة القدم.



وذكر موقع "globoesportecom" بأن المدافع المخضرم تعرض للسعة بعد هجوم سرب من النحل عليه أثناء تنفيذه ضربة ركنية، ليبتعد عن موقع هجوم النحل هارباً.

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وأخذ لاعب فورتاليزا، جاكسون على عاتقه معالجة المشكلة فقام بخلع الراية من مكانها ورميها خارج أرضية الملعب مع خلية النحل التي فوقها مغطيا وجهه بقميصه.