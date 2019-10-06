بالفيديو.. خلية نحل تهاجم تشن هجوما عنيفا على ​داني ألفيس​

الأحد 6 أكتوبر 2019
شنت مجموعة ضخمة من النحل في خلية بنتها على راية زاوية الملعب الركنية هجوماً على البرازيلي داني ألفيس خلال مواجهة ساو باولو وضيفه فورتاليزا (2-1)، في الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وذكر موقع "globoesportecom" بأن المدافع المخضرم تعرض للسعة بعد هجوم سرب من النحل عليه أثناء تنفيذه ضربة ركنية، ليبتعد عن موقع هجوم النحل هارباً.
وأخذ لاعب فورتاليزا، جاكسون على عاتقه معالجة المشكلة فقام بخلع الراية من مكانها ورميها خارج أرضية الملعب مع خلية النحل التي فوقها مغطيا وجهه بقميصه.
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