فريق اف سي مصر يسجل أول أهدافه بالدوري المصري في الزمالك

الأحد 6 أكتوبر 2019

نجح إف سي مصر في تسجيل أول أهدافه في مسابقة الدوري المصري، اليوم الأحد، بعد أن هز عمر الحبشي هدف تعادل فريقه في لقاء الزمالك بعد مرور 45 +2 دقيقة في المباراة المقامة على ملعب السلام، بالجولة الثالثة للدوري.



ونجح إف سي مصر في تسجيل هدف التعادل (1-1)، بعد أن تقدم المغربي أشرف بن شرقي لصالح الزمالك، حيث حول كرة عرضية متقنة من إسلام صالح داخل شباك الحارس محمد عواد.

ولم يسجل إف سي مصر في أول مباراتين له بالدوري أمام الإنتاج الحربي حيث خسر بثلاثية دون رد وتعادل سلبيًا مع أسوان.

وصعد إف سي مصر لأول مرة للدوري المصري هذا الموسم.