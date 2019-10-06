شكرا لقرائتكم ميتشو يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك أمام نادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث، في حين يرفع أف سي مصر رصيده إلى نقطتين يحتل المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك أمام نادي مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.