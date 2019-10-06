شكرا لقرائتكم ميتشو يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك أمام نادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي الذى أعقب مباراة فريقه أمام أف سي مصر التي أقيمت على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء امتناع المدير الفني عن حضور المباراة بسبب تعادل الفريق الأبيض مع أف سي مصر بهدف لكل فريق وهو ما يعد مفاجأة بكل المقاييس خاصة وأن المنافس صاعد حديثا لدورى الأضواء فى سنة أولى أضواء .

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث، في حين يرفع أف سي مصر رصيده إلى نقطتين يحتل المركز الخامس عشر.