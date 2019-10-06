شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد لـ"ميتشو" : كفاية تأليف.. لو واجهنا نادي مصر بالناشئين نكسبهم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه كان يتوقع هزيمة أو تعادل الزمالك من نادى مصر اليوم بعد هبوط مستوى الفريق فى المباريات الأخيرة وتحقيق المكسب دون اقناع وذلك بعد فقدان الفارس الأبيض لنقطتين ثمينتين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع نادى مصر باللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام بالجولة الثالثة من الدورى المصري.

ووجه عبد الحميد رسالة للصربي ميتشو مدرب الزمالك قائلا :" كفاية تأليف فى التشكيل، ثبت التشكيل والقوام الأساسى اللى كسب بيه الكأس لو عايز تنافس على الدورى، مشوار البطولة طويل ولا يحتمل فقدان النقاط بهذا الشكل".

وتابع عبد الحميد أن نادى مصر ليس بالمنافس الذى يتعادل مع الزمالك مع كامل الاحترام للاعبيه ومدربه، وأن الزمالك لو فكر فى مواجهة هذا الفريق بالناشئين لحقق الفوز عليهم.

وقال نجم الزمالك والمنتخب السابق على إن منحنى تراجع الزمالك ذكره بما حدث مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا التى احتضنتها مصر وخرج منها المنتخب مبكرا من دور الـ 16 أمام منتخب جنوب أفريقيا موضحا:" الزمالك عمل زى منتخب مصر، من بعد بطولة الكأس تراجع فى المستوى رغم تحقيق انتصارات غير مقنعة وبالتالى لابد ن نتوقع ان تتراجع النتائج مع مرور الوقت مثلما يتراجع الأداء".

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وعن استبعاد فرجانى ساسى من المباراة رغم غياب طارق حامد للإيقاف ومحمود عبد العزيز للإصابة قال عبد الحميد :" هناك أمور لا نعلمها فى قصة استبعاد فرجانى ساسى عن هذا اللقاء، هل استهان ميتشو بالمنافس وقرر اراحة ساسى، أم أن اللاعب لديه مشاكل مادية وفنية ورفض لعب اللقاء".

واختتم :" كل فريق فى الزمالك يوزن بلد، كل لاعب يساوى ثقله ولا يمكن أن يتأثر الزمالك بالغيابات، جميع اللاعبين تم شرائهم بملايين الجنيهات ليكونوا فى الموعد وعند حسن الظن ويلبوا تطلعات الجماهير، لكن ما حدث أمام نادى مصر مخيب وصادم".