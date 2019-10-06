شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يدعو ميتشو لجلسة الحساب بعد التعادل مع نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وظهرت مطالب داخل مجلس إدارة الزمالك بضم طارق يحيي في منصب المدرب العام بهدف تصحيح الأمور داخل الفريق بسبب تراجع المستوى في الآونة الأخيرة وطرح آخرين اسم محمد صلاح المدير الفنى الحالى لمنتخب السويس.
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