هشتاج أف سى مصر يتصدر "تويتر"...

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جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج أف سى مصر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب أنتهاء لقاء الفريق أمام الزمالك فى بطولة الدورى المصرى .

تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتى الاتحاد والمقاصة ثم التعادل اليوم مع إف سي مصر الذى نجح فى تحقيق النقطة الثانية له ليحتل المركز الخامس عشر بنقطتين بينما يحتل الزمالك المركز الرابع.