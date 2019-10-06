شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس تعيين طارق يحيى مساعدا لـ ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما كشف نفس المصدر إن الاسم المطروح حالياً هو محمد صلاح المدير الفنى الحالى لمنتخب السويس لتولى المهمة حيث يتواصل معه بعض مسؤولى الأبيض لاستطلاع رأيه لحسم الموقف مع مرتضى منصور رئيس النادى فى الساعات القادمة بعدما فقد الفريق نقطتين بالتعادل مع إف سى مصر فى الجولة الثالثة بالدورى بخلاف ظهور الفريق بمستوى متذبذب تحت قيادة المدرب الصربى.
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