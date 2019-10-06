شكرا لقرائتكم صاحب هدف التعادل فى شباك الزمالك : احنا مش طعم لأى حد يجى يكسبنا ويمشى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر عمر الحبشى مهاجم نادي مصر عن رضاه بتعادل فريقه أمام الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال الحبشى فى تصريحات لـ قناة "on sport" :" احنا مش طعم ومدربنا قال سهل نكسب الزمالك مش أي حد هيجي يكسبنا ويمشي".

أوضح الحبشى أن التعادل مع الزمالك شرف كبير، مؤكدًا أن فريقه هدفه الاستمرار فى الدورى الممتاز وعدم الهبوط للقسم الثانى مجددًا، معلقًا: "بنبذل قصارى جهدنا ومش هنكون طعم لأى فريق، ومش أى حد يجيى يكسبنا ويمشى".

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تابع لاعب إف سى مصر حديثه، مشيرًا إلى أن تعليمات عبد الناصر محمد المدير الفنى بين شوطى المباراة ساهمت فلا رفع الروح المعنوية للاعبين وحثهم على تحقيق نتيجة ايجابية.

تعادل الفريقين 1 – 1 فى المباراة التى جمعتمها اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة السابعة فى المركز الرابع بترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز بالتساوى مع بيراميدز والمقاولون