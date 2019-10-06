شكرا لقرائتكم مدرب نادي مصر : الحصول على نقطة أمام الزمالك إنجاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشدد المدير الفني فى تصريحات صحفية أنه واجه فريق كبير بحجم الزمالك ينافس على كل البطولات، والحصول على نقطة من اللقاء أمر مهم جدا قبل فترة التوقف.

وأضاف عبد الناصر محمد أن الزمالك عانى من الغيابات الكثيرة خاصة في وسط الملعب لاسيما غياب طارق حامد، وشدد على أنه مع احترامه لزيزو إلا أن الأخير مهامه هجومية أكثر وليس مثل طارق حامد.

Advertisements

وأشار المدير الفني إلى أنه دفع بمحمد جمال تريكة للإستحواذ على الكرة نسبيا وهو ما فعله اللاعب ونجح فريقه في إدراك التعادل، مؤكدا أن لاعبيه استفاقوا بعد الهدف وكان لديهم احساس بقدرتهم على التسجيل في المباراة، مضيفا أن فريقه قدم مباراة كبيرة وقادوا اللقاء مثلما أرادوا.

وأضاف أن مشوار الدوري مازال طويلا ولكن نقطة التعادل من الزمالك تمنح الفريق الثقة، مشددا على أنه سيعالج السلبيات خلال فترة التوقف، مضيفا أن اف سي مصر كان قادرا على الفوز في نهاية اللقاء في حالة تسجيل أحمد الشيخ للإنفراد الذى سنح له فى الوقت بدل الضائع .