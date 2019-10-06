شكرا لقرائتكم ترتيب الدورى المصرى اليوم بعد نهاية مباراة الزمالك ضد نادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى اليوم الأحد بعد نهاية مباراة الزمالك ضد نادي مصر

ترتيب الدورى المصرى شهد إقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالة من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث واجه الزمالك نادي مصر والتقى طلائع الجيش مع بيراميدز والجونة مع المقاصة وحرس الحدود وإنبى.

ترتيب الدورى المصرى شهد تربع الأهلى على قمة المسابقة برصيد 9 نقاط يليه بيراميدز بـ 7 نقاط ثم المقاولون العرب والزمالك بذات الرصيد.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدوري المصري اليوم حيث تعادل الفريقين 1 – 1 فى المباراة التى جمعتمها اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة السابعة فى المركز الرابع بترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز بالتساوى مع بيراميدز والمقاولون.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدوري المصري اليوم حيث فقط الفريق الأبيض أول نقطتين بالموسم الحالى وسجل نادي مصر أول أهدافه فى تاريخ الدورى المصرى عبر بوابة الفريق الأبيض فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام.

ترتيب الدوري المصري اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم حيث بدأت المباراة هادئة وحاول لاعبي مصر ترتيب صفوفهم داخل الملعب لمنع الزمالك من بناء هجمات أو الاستحواذ على اللعب في وسط الملعب، حيث ظهر الفريق متحفظا دفاعيا وتمركز غالبية لاعبيه في وسط ملعبهم لمنع الزمالك من تشكيل خطورة على مرمى وليد توفيق.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدوري المصري اليوم حيث جاءت اول خطورة للزمالك في الدقيقة 7 عن طريق محمد أوناجم من الجبهة اليمنى ولعبها عرضية قبل أن يبعدها لاعب مصر إلى ركينة.

ترتيب الدوري المصري اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم وتحول اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط ملعب مصر، في ظل التحفظ الدفاعي وغياب الجؤاة الهجومية للفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز وأحرز أشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 15 من تمريرة سحرية من يوسف أوباما، وترجمها اللاعب المغرب في الشباك.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم حيث نشط لاعبو الزمالك بعد تسجيل الهدف في محاولة لتامين التقدم واستعادة ثقة الجماهير في فريقهم بسبب الأداء المتواضع في مباراة المقاصة رغم الفوز، وكذلك محاولة البدلاء لفت انتباه ميتشو المدير الفني بأحقيتهم في الحصول على فرصة كاملة.

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ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم وسدد هشام عبد الحميد لاعب مصر تسديدة قوية من على بعد 25 متر وأبعدها محمد عواد عن مماه في الدقيقة 26 من عمر المباراة، كما سنحت فرصة لفريق مصر في الدقيقة 30 ولكن احتسبها الحكم تسلل لوقوع أحد اللاعبين في منطقة التسلل.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم وتحصل فريق مصر على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33 ولكن سددها مصطفى كالوشا ضعيفة وتمر بعيدا عن مرمى الزمالك إلى ركلة مرمى وأجرى مصر أول تغيير بنزول محمد جمال تريكة بدلا من أحمد الصعيدي في الدقيقة 35 لتحسين الأداء الهجومي للفريق الضيف.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم وأضاع محمد أوناجم فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد فشل استغلال تمريرة زميله بن شرقي الذي استغلها من خطأ في التمرير من لاعبي مصر حيث سددها أوناجم في يد وليد وفيق.

كما فشل مصطفى سلطان لاعب مصر في تسجيل هدف التعادل بعد اسلاتم عرضية متقنة من زميله إسلام صالح من الجبهة اليمنى وسددها فوق مرمى عواد.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم وتمكن لاعبو مص من ترتيب خطوطهم في العشر دقائق الأخيرة من عمر الشوط ونجحوا في الوصول إلى الثلث الأخير من ملعب الزمالك وتهديد مرمى عواد وتمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من هجمة منظمة بدأت من الناحية اليسرى ووصلت لجبشي الذي سجل منها هدف التعادل.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم وأضاع عمر السعيد فرصة إدراك هدف التقدم من كرة رأسية بعد استلام عرضية من كريم بامبو ولكنها لاعبها على يسار مرمى مصر.

وأجرى الزمالك تغييره الأول بنزول مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 54 من عمر المباراة، لتنشيط الشق الهجومي للفريق الأبيض، وأضاع عمر السعيد فرصة إحراز هدف ثاني في الدقيقة 60 بعد استلام تمريرة من أوناجم ولكن حولها حارس مصر إلى ركنية.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



ترتيب الدورى المصرى اليوم وأجرى ميتشو التغيير الثاني بنزول إمام عاشور بدلا من محمد أوناجم، لزيادة الفاعلية على مرمى مصر، فيما أجرى مصر تغييرا دفاعيا في الدقيقة 70 بنزول محمود شبانة بدلا من عمر حبشي صاحب هدف التعادل لتأمين الخط الخلفي لفريقه ولكن فى النهاية فشل الزمالك فى إدارك الفوز لتنتهى المباراة بالتعادل.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث تعادل حرس الحدود مع طنطا بهدف لكل فريق.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث تعادل طلائع الجيش مع بيراميدز 2 - 2

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حسث فاز الجونة على المقاصة بهدف دون رد.