شكرا لقرائتكم نيبوشا: لاعبو الجونة أهدرو أكثر من هدف محقق أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار نيبوشا أنه يسعى خلال فترة التوقف الدولي، لعلاج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية وفقدان خمسة لاعبين في التوقف الدولي، وهذا ليس في صالح الفريق، ولكن هناك آخرين سأسعى لتجهيزهم للمباريات المقبلة .
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