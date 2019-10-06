شكرا لقرائتكم نيبوشا: لاعبو الجونة أهدرو أكثر من هدف محقق أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الصربي نيبوشا المدير الفني لفريق الجونة، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصرى .

وأوضح نيبوشا في تصريحات تليفزيونية لقناة " on sport " : "مباراة اليوم كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق قوي بجانب أنها تأتي بعد الخسارة في المواجهتين الماضيتين و قدمنا أداء متميزا في الشوط الأول حيث أهدر اللاعبون اكثر من هدف محقق و في الشوط الثاني شعرت أن الخوف كان يسيطر على اللاعبين، خشية استقبال مرمانا أي هدف".

وأشار نيبوشا أنه يسعى خلال فترة التوقف الدولي، لعلاج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية وفقدان خمسة لاعبين في التوقف الدولي، وهذا ليس في صالح الفريق، ولكن هناك آخرين سأسعى لتجهيزهم للمباريات المقبلة .

حقق فريق الجونة فوزا غاليا على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ ليحصد أول ثلاث نقاط له فى الدورى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .