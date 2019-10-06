شكرا لقرائتكم 75 دقيقة.. الزمالك يحاول إدراك التقدم واستبسال دفاعي لنادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسيطر التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر بهدف لكل فريق بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

بدأت المباراة هادئة وحاول لاعبي مصر ترتيب صفوفهم داخل الملعب لمنع الزمالك من بناء هجمات أو الاستحواذ على اللعب في وسط الملعب، حيث ظهر الفريق متحفظا دفاعيا وتمركز غالبية لاعبيه في وسط ملعبهم لمنع الزمالك من تشكيل خطورة على مرمى وليد توفيق.

جاءت اول خطورة للزمالك في الدقيقة 7 عن طريق محمد أوناجم من الجبهة اليمنى ولعبها عرضية قبل أن يبعدها لاعب مصر إلى ركينة.

تحول اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط ملعب مصر، في ظل التحفظ الدفاعي وغياب الجؤاة الهجومية للفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

وأحرز أشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 15 من تمريرة سحرية من يوسف أوباما، وترجمها اللاعب المغرب في الشباك.

نشط لاعبو الزمالك بعد تسجيل الهدف في محاولة لتامين التقدم واستعادة ثقة الجماهير في فريقهم بسبب الأداء المتواضع في مباراة المقاصة رغم الفوز، وكذلك محاولة البدلاء لفت انتباه ميتشو المدير الفني بأحقيتهم في الحصول على فرصة كاملة.

وسدد هشام عبد الحميد لاعب مصر تسديدة قوية من على بعد 25 متر وأبعدها محمد عواد عن مماه في الدقيقة 26 من عمر المباراة، كما سنحت فرصة لفريق مصر في الدقيقة 30 ولكن احتسبها الحكم تسلل لوقوع أحد اللاعبين في منطقة التسلل.

وتحصل فريق مصر على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33 ولكن سددها مصطفى كالوشا ضعيفة وتمر بعيدا عن مرمى الزمالك إلى ركلة مرمى.

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وأجرى مصر أول تغيير بنزول محمد جمال تريكة بدلا من أحمد الصعيدي في الدقيقة 35 لتحسين الأداء الهجومي للفريق الضيف.

وأضاع محمد أوناجم فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد فشل استغلال تمريرة زميله بن شرقي الذي استغلها من خطأ في التمرير من لاعبي مصر حيث سددها أوناجم في يد وليد وفيق.

كما فشل مصطفى سلطان لاعب مصر في تسجيل هدف التعادل بعد اسلاتم عرضية متقنة من زميله إسلام صالح من الجبهة اليمنى وسددها فوق مرمى عواد.

وتمكن لاعبو مص من ترتيب خطوطهم في العشر دقائق الأخيرة من عمر الشوط ونجحوا في الوصول إلى الثلث الأخير من ملعب الزمالك وتهديد مرمى عواد وتمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من هجمة منظمة بدأت من الناحية اليسرى ووصلت لجبشي الذي سجل منها هدف التعادل.

وأضاع عمر السعيد فرصة إدراك هدف التقدم من كرة رأسية بعد استلام عرضية من كريم بامبو ولكنها لاعبها على يسار مرمى مصر.

وأجرى الزمالك تغييره الأول بنزول مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 54 من عمر المباراة، لتنشيط الشق الهجومي للفريق الأبيض، وأضاع عمر السعيد فرصة إحراز هدف ثاني في الدقيقة 60 بعد استلام تمريرة من أوناجم ولكن حولها حارس مصر إلى ركنية.

شهدت الدقيقة 66 إجراء ميتشو التغيير الثاني بنزول إمام عاشور بدلا من محمد أوناجم، لزيادة الفاعلية على مرمى مصر، فيما أجرى مصر تغييرا دفاعيا في الدقيقة 70 بنزول محمود شبانة بدلا من عمر حبشي صاحب هدف التعادل لتأمين الخط الخلفي لفريقه.