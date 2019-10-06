شكرا لقرائتكم حازم امام لـ ميتشو: "7 تغييرات مرة واحدة فى التشكيل اسمه استهتار"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حازم أمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن غضبه من الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض بعد تعادل الفريق الأبيض مع نادي مصر بهدف لكل فريق فى بطولة الدورى المصرى .

وأوضح حازم أمام في تصريحات تلقزيونية لقناة " on sport " :"ميتشو يتحمل مسئولية التعادل أمام أف سى مصر بسبب التشكيل الذي بدأ به المباراة ومن غير المنطقي أن يجري المدرب الصربي 7 تغييرات في التشكيل مرة واحدة و الاستهتار بالفريق المنافس والزمالك كان مستواه سيئ للغاية ولا يستحق الفوز بالمباراة"ّ.

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تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتى الاتحاد والمقاصة ثم التعادل اليوم مع إف سي مصر الذى نجح فى تحقيق النقطة الثانية له ليحتل المركز الخامس عشر بنقطتين بينما يحتل الزمالك المركز الرابع.