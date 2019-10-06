شكرا لقرائتكم الحمدان وسالم والشامخ يتنافسون على جائزة "سبتمبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتنافس الثلاثي عبدالله الحمدان ومحمد سالم وعبدالله الشامخ على جائزة أفضل لاعب في الشباب لشهر سبتمبر الماضي. وخاض الشباب 3 مباريات في شهر سبتمبر الماضي، تعادل في مرتين أمام النصر وضمك وخسر على أرضه مرة واحدة أمام اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف. وسجل الشباب خلال تلك الفترة هدفين، عن طريق الأرجنتيني خوانكا وعبدالله الحمدان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحمدان وسالم والشامخ يتنافسون على جائزة "سبتمبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.