الأخضر يستعد لسنغافورة على ملعب التعاون الجديد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظم لاعبو المنتخب السعودي يوم الاثنين في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في بريدة استعداداً لمواجهتي سنغافورة وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.
ويلتقي المنتخب السعودي ضيفه السنغافوري على أرضية ميدان ملعب الملك عبدالله بالقصيم، قبل أن يرحل إلى رام الله التي يواجه خلالها منتخب فلسطين.
وسيجري المنتخب السعودي مرانه الأول على أرضية ملعب نادي التعاون بمنشأته الجديدة في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين.
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