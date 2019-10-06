شكرا لقرائتكم يونايتد يخسر أمام نيوكاسل في أسوأ انطلاقة له منذ 30 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه نيوكاسل بنتيجة صفر-1 يوم الأحد بهدف الشاب ماثيو لونغستاف في مشاركته الأولى في الدوري الممتاز.

وتراجع فريق المدرب النرويجي أوليه غونار سولشاير إلى المركز الثاني عشر بتسع نقاط بعد تعرضه للهزيمة الثالثة هذا الموسم، مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات، وهي أسوأ انطلاقة له منذ 1989-1990 وهو آخر موسم شهد على تتويج ليفربول بطلا لإنجلترا، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها يونايتد بالفوز في ثماني مباريات متتالية خارج الديار في الدوري المحلي منذ عام 1989.

وحقق المدرب ستيف بروس، لاعب "الشياطين الحمر" سابقا (1987-1996) فوزه الأول كمدرب على يونايتد في 23 مباراة ضد النادي في جميع المسابقات.

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وسجل لونغستاف (19 عامًا) إثر هجمة مرتدة ومجهود فردي رائع للفرنسي آلان سان ماكسيم في وسط الملعب الذي مرر إلى الهولندي ييترو فيليمز على الجهة اليسرى، فراوغ الأخير الويلزي دانيال جيمس والبرازيلي فريد قبل أن يمرر إلى الإنجليزي الشاب الذي سدد من خارج المنطقة على يمين الحارس الاسباني دافيد دي خيا في الدقيقة 72.

وقال سولشاير: نحن خائبو الأمل. لقد افتقدنا لبعض اللاعبين المهمين، ولكن هذا ليس عذراً، يفتقد بعض اللاعبين لرباطة جأش ولا نخلق فرصا كافية للفوز في مباراة كرة قدم.

وتابع: إنها مسؤوليتي. يجب أن أساعدهم. يفتقد اللاعبون الشباب للثقة وهم بحاجة للمساعدة من اللاعبين والمسؤولين من ذوي الخبرة.