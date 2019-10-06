الولايات المتحدة تحرز ذهبيتي الفئتين في التتابع 4 مرات 400 م









اسماء السيد - حققت الولايات المتحدة فوزا مزدوجا باحرازها الذهبية في سباقي التتابع 4 مرات 400 م في فئتي الرجال والسيدات ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الاحد في الدوحة.

وتألف المنتخب الاميركي للرجال من فرد كيرلي ومايكل تشيري وويلبرت لندن وراي بنجامين الذي نال فضية سباق 400 م حواجز، مسجلا توقيتا مقداره 2.56.69 دقيقة امام جامايكا مع 2.57.90 د وبلجيكا في المركز الثالث مع 3.03.06 د

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وفي فئة السيدات، قادت العداءة دليلة محمد الفائزة بسباق 400 م حواجز، منتخب بلادها الى احراز المركز الاول مانحة في الوقت ذاته الذهبية الثالثة عشرة لمواطنتها الاسطورة اليسون فيليكس في بطولات العالم.

وعلى الرغم من عدم مشاركة اليسون في السباق النهائي بل فقط في التصفيات حيث حققت افضل توقيت بين جميع العداءات، فانه يحق لها الحصول على ذهبية بدورها.

وسجلت سيدات الولايات المتحدة 3.18.92 دقيقة امام بولندا مع 3.21.89 دقيقة، وجامايكا مع 3.22.37 دقيقة.