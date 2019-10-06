بيترز من غرينادا يحرز ذهبية رمي الرمح







اسماء السيد - احرز اندرسون بيترز من غرينادا ذهبية مسابقة رمي الرمح ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الاحد في الدوحة. وفاجأ بيترز (21) منافسيه برمية رائعة مع 86.89 مترا، محسنا رقمه الشخصي باكثر من مترين. وحل الاستوني ماغنوس كيرت ثانيا مع 86.21 مترا، والالماني يوهانيس فيتر ثالثا مع 85.37 م. وبات بيترز ثاني رياضي من غرينادا يحرز ذهبية في بطولة العالم بعد العداء كيراني جيمس في سباق 400 م عام 2011 في دايغو.

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