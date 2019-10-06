الذهبية للألمانية ميهامبو في الوثب الطويل









اسماء السيد - احرزت الالمانية مالايكا ميهامبو ذهبية مسابقة الوثب الطويل ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الاحد في الدوحة.

وكانت ميهامبو الوحيدة التي تخطت حاجز الـ7 امتار وسجلت 7.30 مترا، لتعوض بعش الشيء خيبتها في دورة الالعاب الاولمبية في ريو عام 2016 عندما اكتفت بالمركز الرابع.

وحلت الاوكرانية مارينا بيخ-رومانتشوك ثانية مع 6.92 م بفارق سنتم واحد عن النيجيرية ايسي برومي مع 6.91 م.

وحسنت ميهامبو خلال وثبتها الفائزة رقمها الشخصي بفارق 16 سنتم.