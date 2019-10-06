جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019| بيراميدز يطيح بالمارد الأحمر ويتصدر قائمة الدوري

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز 2019، من خلال متابعة حصرية لنا نقدم لجميع متابعي موقعنا”عرب فور نيوز” ترتيب الفرق الرياضية المصرية المشاركة في بطولة الدوري الممتاز، وخاصة بعد الانتهاء من مباريات أمس الأربعاء، كما سيكون لنا متابعة فورية اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر لرصد ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز 2019 بعد الانتهاء من مباريات اليوم والتي ستقام بين كل من فريق الزمالك وفريق المقاصة، وفريق طنطا ونادي بيراميدز.

الدوري المصري الممتاز

استطاع النادي البورسعيدي الفوز على غريمه الإسماعيلي ب نتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد وذلك في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري، كما فاز المارد الأحمر على نظيره الإنتاج الحربي ب نتيجة 4 أهداف نظيفة في مباراة أمس.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاصة – طنطا وبيراميدز

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سوف يكون لنا متابعة فورية عقب انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة حيث سنقوم بإرفاق جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وفقا ل نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم، ونتيجة طنطا وبيراميدز.

تحديث:

استمراراً لنجاحه استطاع اليوم فريق بيراميدز من الفوز على نادي طنطا وسط جماهير الأخير باستاد طنطا الرياضي وذلك ب نتيجة هدفين مقابل هدف.

والجدير بالذكر، أن بفوز بيراميدز اليوم على فريق نادي طنطا يكون بيراميدز استطاع بالإطاحة بالمارد الأحمر من قمة الدوري ب فارق نقطة واحدة فقط، بينما تجمد رصيد نادي طنطا برصيد 3 نقاط فقط وذلك من فوزه في الجولة السابقة على فريق الجونة ليصبح فريق نادي طنطا في المركز السابع من ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز 3- 10 -2019