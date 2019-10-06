افتتاح بوابة فرع مدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشاء هذه البوابة

قام مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الدكتور محمود الخطيب بالتأكيد على خبر افتتاح بوابات النادي في فرع مدينة نصر وذلك بعد الانتهاء نهائياً من أعمال إنشاء هذه البوابة حيث أن هذه الأعمال ستبرز نادي الأهلي كثيراً حيث سيتم الافتتاح في صباح يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر.

حيث سيتم العمل على تعميم هذه البوابة كبوابة أساسية بين جميع بوابات نادي الأهلي سواء في مقر الجزيرة أو في مقر الشيخ زايد، حيث أن هذه البوابة تعمل على إظهار شخصية نادي الأهلي من خلال التركيز وبنسبة كبيرة على اللون الأحمر وإيضاح علامة النسر التي تشير إلى شعار ورمز النادي الأهلي فتم مراعاة ذلك في تصميها.