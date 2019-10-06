مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 فى الجولة الثالثة من مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم، الزمالك بقيادة ميتشو يملك ست نقاط من فوزين، وأداء غير مقنع لجمهوره، ويريد لاعبيه تحقيق الفوز الثالث، وذلك قبل مواجهة الأهلي المنتظرة في الجولة الرابعة، نادي مصر صعد هذا العام للدوري المصري، ويريد إثبات وجوده وتقديم عروض جيدة أمام الزمالك، أجرى المدير الفني للزمالك ميتشو سبع تغييرات فى تشكيل نادي الزمالك حيث يغيب اليوم طارق حامد وفرجاني ساسى ومحمود علاء.

نتيجة مباراة الزمالك واف سي مصر فى الدوري المصري

مباراة الزمالك ونادي مصر اليوم الأحد 06-10-2019، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الامارات، وسوف ستذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت الرياضية، وقناة تايم سبورت الرياضية، وقناة النيل للرياضة، المباراة ستقام علي ملعب السلام .

نتيجة مباراة الزمالك فى الدوري المصري

انتهت المباراة اليوم بين الزمالك و نادي مصر الصاعد حديثا الي الدوري المصري بالتعادل الايجابي 1/1 تقدم الزمالك بهدف احرزه بن شرقي فى الدقيقة 15 من الشوط الأول و تعادل لنادي مصر عمر حبشى فى الدقيقة 47 من الشوط الاول.