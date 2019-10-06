نتيجة Zamalek – نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالجولة الثانية من الدورى المصري

تقام مباراة الجولة الثانية بين فريقى مصر للمقاصة والزمالك يوم الخميس 3/10/2019، ويستضيف المقاصة منافسة على ملعب السلام، ويأمل مصر للمقاصة فى تحقيق الانتصار والتقدم فى المشوار، بينما يسعى الزمالك لتأمين مروره وحسم الفوز.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الخامس برصيد 3 نقاط من الفوز فى لقاء الجولة الأولى على فريق أسوان بنتيجة 3-2، ويستعد الفريق لخوض مباراته المقبلة بعد أيام قليلة أمام فريق الجونة مطلع الأسبوع المقبل.

ويقع فريق الزمالك فى المركز السادس بترتيب الجدول برصيد 3 نقاط من خوض لقاء الجولة الأولى أمام فريق الاتحاد السكندرى وتحقيق الفوز عليه بهدف نظيف دون رد، ويواجه الفريق منافسه الصاعد حديثا نادى مصر فى مباراة الجولة القادمة يوم الأحد القادم.

وتذاع المباراة المرتقبة على شاشة قنوات أون سبورت بالضافة لقنوات تايم سبورت الأضية والنيل الرياضة، كما يذاع استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

بداية المُباراة الزمالك – مصر للمقاصة مرور 25 دقيقة الزمالك 0 – 0 مصر للمقاصة Advertisements نهاية الشوط الأول الزمالك 0 – 0 مصر للمقاصة بداية الشوط الثاني الزمالك 0 – 0 مصر للمقاصة د ’56 جوووووووووول! أحمد سيد زيزو نهاية المباراة الزمالك 1 – 0 مصر للمقاصة

ترتيب الدورى المصرى الان بعد الجولة الثانية