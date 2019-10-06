نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر وتعادل مخيب لآمال جماهيره

نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر اليوم فى ثالث جولات الدوري العام المصري لكرة القدم، الزمالك لديه ست نقاط من فوزين ويريد لاعبيه تحقيق الفوز الثالث له في الدوري قبل مواجهة الأهلي المنتظرة في الجولة الرابعة، بينما نادي مصر هو صاعد حديثا للدوري، فريق الزمالك لم يحسم الاتحاد الأفريقي بعد صعوده الي دوري المجموعات من عدمه، و من المنتظر حسم المشكلة في الساعات القادمة، يغيب عن مباراة اليوم فرجاني ساسى ومحمود علاء خوفا من الحصول علي الانذار الثالث، ومحمود عبد العزيز لاصابته بالرباط الصليبي، كما يغيب طارق حامد لحصوله علي الانذار الثالث،وهناك سبع تغيرات فى تشكيل اليوم أمام نادي مصر.

نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر

مباراة الزمالك ونادي مصر بث مباشر اليوم الأحد بتاريخ 06-10-2019، المباراة ستذاع عبر قنوات أون سبورت الرياضية، وقناة تايم سبورت الرياضية، وقناة النيل للرياضة، وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الامارات.

الشوط الأول من مباراة الزمالك ونادي مصر و قد مر 15 دقيقة من أحداث الشوط حيث استطاع اشرف بن شرقي احراز الهدف الأول لنادي الزمالك نتيجة تمريرة سحرية من يوسف أوباما.

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك ونادي اف سى مصر بالتعادل 1/1 بين الفريقين

لم يتم احراز اى أهداف للفريقين فى الشوط الأول وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1/1 ليفقد الزمالك نقطتين.