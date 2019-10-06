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اتصال طبيب نادي الأهلي بمروان محسن

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استطاع الفريق الطبي الأول الدكتور خالد محمود طبيب المرتبط بنادي الأهلي بإجراء اتصال هاتفي مع مهاجم فريق نادي الأهلي اللاعب مروان محسن من أجل أن يطمئن عليه بعد أن قام اللاعب مروان محسن بإجراء جراحة كبيرة في الوجه.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب مروان محسن قد تعرض لإصابة خلال مباراته مع نادي سموحة في وجه وذلك في يوم الاثنين الماضي وكان ذلك افتتاحية لمشوار الفريق في مسابقة الدوري العام، حيث طلب طبيب نادي الأهلي منه أن يحصل على الراحة التامة ولا يتعجل نهائياً في عودته من أجل اللعب لحين أن يشفى الجرح المتواجد في وجه نهائياً ودعا له بالشفاء وبالسلامة وأخذ يدعمه.

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