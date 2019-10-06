الأهلي يواصل العروض الرائعة مع فايلر بخماسية جديدة في الجنوب

يلتقي النادي الأهلي مع أسوان في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على سلسلة الانتصارات التي يصنعها الفريق مع فايلر حتى الآن، وتُعتبر مباراة أسوان الصاعد حديثاً للدوري الممتاز مباراة صعبة على المارد الأحمر، ويسعى فايلر مدرب الأهلي الجديد للفوز بجميع مباريات الدوري الممتاز من أجل إرضاء طموحات الجماهير.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الأهلي وأسوان غداً السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على استاد أسوان الرائع، وقد وصل لاعبو النادي الأهلي إلى فندق الإقامة بأسوان ظهر اليوم، وأكد فايلر على إعجابه الشديد بالمدينة الجنوبية العريقة.

النقل الفضائي لمباراة الأهلي وأسوان

أصبحت أزمة النقل الفضائي لمباراة الأهلي وأسوان في طريقها للحل وذلك بعد أن أكدت قناة النيل للرياضة إذاعة اللقاء، ومن المُقرر كذلك بث المباراة أرضياً بين الأهلي وأسوان Alahly vs Aswan في الدوري الممتاز.

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تاريخ مواجهات الأهلي وأسوان

تاريخ مواجهات الاهلى و اسوان:

عدد اللقاءات = 17

عدد انتصارات الاهلى = 16

عدد التعادلات = 0

عدد انتصارات اسوان =1

عدد اهداف الاهلى = 32

عدد اهداف اسوان = 7

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ودائماً ما تشهد مواجهات الفريقين ندية كبيرة وتنتهي بفارق هدف واحد في معظم اللقاءات، ولا سيما المواجهات التي تُقام على ملعب استاد أسوان.

تشكيله النادي الاهلى لمباراه أسوان

الشناوى.

هاني – ياسر إبراهيم – أيمن اشرف – معلول.

حمدي فتحي – السولية – أفشة.

الشحات – أجاي – رمضان صبحي.

نتيجة مباراة الأهلي وأسوان لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي وأسوان اليوم لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز ابقوا معنا يصلكم كل جديد.

دقائق قليلة وتنطلق مباراة الأهلي اليوم أمام زهرة الجنوب فريق أسوان المنضم حديثاً للدوري الممتاز ابقوا معنا.

بداية المباراة الآن بين الأهلي وأسوان في استاد أسوان.

د 7 أجاي يحرز الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في أولى دقائق اللقاء.

د 24 الهدف الثاني للأهلي حسين الشحات بعد جملة تكتيكية رائعة بين اللاعبين.

د 58 حمدي فتحي يحرز الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي برأسية رائعة بعد كرة عرضية من أفشة.

ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي يحرزها أفشة معلناً تقدم الأهلي برباعية.

هدف أول لصالح أسوان وسط سرحان من دفاع الأهلي لتصبح النتيجة 4-1 لصالح النادي الأهلي.

د 86 رمضان صبحي يضيف الهدف الخامس للأهلي، نتيجة كبيرة وأداء رائع من الألماني فايلر.

نهاية المباراة رسمياً بفوز النادي الأهلي بخماسية وأداء كبير مقابل هدف وحيد لفريق أسوان.