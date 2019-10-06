قائمة منتخب مصر المحلية للمعسكر الأول تحت قيادة حسام البدري ودية بوتسوانا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر المحلية والتي تكمل تشكيل منتخب مصر في المعسكر الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ” حسام البدري” والذي جاء خلفاً لـ أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والذي قاد المنتخب في نسخة ضعيفة للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ودعها المنتخب مبكرا من دور الـ16. ومن خلال هذا المقال نستعرض القائمة المحلية التي وقع اختيار حسام البدري عليها لتنضم لقائمة اللاعبين الدوليين الذي تم الإعلان عنهم سابقاً.

قائمة منتخب مصر المحلية لودية بوتسوانا

اليكم قائمة منتخب مصر لمعسكر مباراة بوتسوانا

حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام خط الدفاع أحمد فتحي – رجب بكار – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف – باهر المحمدي – عبد الله جمعة – محمد حمدي خط الوسط حمدي فتحي – طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – عبد الله السعيد – محمد مجدى أفشة – عمر جابر – محمد النني- محمود حسن تريزيجيه خط الهجوم حسام حسن – عمر السعيد – أحمد كوكا

هذا وينضم الأربع لاعبين المحددين بالأزرق كلاعبين دوليين ضمن قائمة اللاعبين المحليين هذا وقد تم الاعلان سابقا عن عدم استدعاء محمد صلاح لهذا المعسكر لمنحه وقت من الراحة لما يُعانيه من إرهاق.