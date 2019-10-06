تفاصيل مباراة الأهلي واسوان اليوم السبت 5/10/2019 الدوري المصري الممتاز

ينتظر جماهير كرة القدم مباراة الأهلي واسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، حيث ستكون مباراة صعبة علي الفريقين.
حقق النادي الأهلي العلامة الكاملة في أول جولتين من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث حقق الفوز علي كلا من فريق سموحة والإنتاج الحربي.
في المقابل لم يستطيع فريق اسوان سوي تحقيق نقطة وحيدة بالتعادل أمام نادي مصر، لذلك ستكون مباراة من العيار الثقيل للفريقين.
أخبار الأهلي المصري
- استطاع فايلر تحقيق الفوز منذ توليه قيادة الأهلي المصري، حيث حقق الفوز في أربعة مباريات متتالية، مباراتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في الدوري المصري.
- أعلن فريق اسوان عن موافقته علي إذاعة مباراته مع الأهلي اليوم علي القنوات الفضائية.
- أعلن الأهلي عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة فريق أسوان وجاءت كالتالي.
- حراسة المرمى : محمد الشناوي – شريف إكرامي – مصطفى شوبير.
- خط الدفاع : محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول.
- خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي – حسام عاشور – آليو ديانج.خط الهجوم : جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو – حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي – جيرالدو – أحمد الشيخ.