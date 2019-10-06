“تابع” ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز وبداية قوية للأهلي مع الجولة الثانية من المسابقة...

أعزائي المتابعين يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير، الذي أتمنى أن ينال إعجابكم ورضاكم، عن ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020، فمنذ بداية إنطلاق المسابقة في عام 1948 وهناك تنافس شرس بين قطبي الكرة المصرية، فريق نادي الأهلي وفريق نادي الزمالك، فالأهلي صاحب التاريخ و41 لقب، والزمالك المنافس الأول والدائم للأهلي على الألقاب سواء المحلية أو الإفريقية، وحالياً الوافد الجديد وهو فريق بيراميدز، صاحب الإمكانيات الكبيرة والقدرة المالية الرهيبة التي لا ينافسة فيها أحد.

ترتيب جدول الدوري المصري، يظل ترتيب جدول الدوري المصري محط أنظار ملايين من عشاق مباريات كرة القدم المصرية، حيث تعتبر هذه المسابقة من أهم البطولات المصرية التي يتابعها المواطن المصري كل موسم، لضمها عدد من أهم الفرق التابعة لكبار الأندية المصرية، وعلى رأسهم النادي الأهلي والنادي الزمالك.

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2019/2020

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ترتيب الفرق بعد مباريات الأربعاء 2/10/2019

تربع النادي الأهلي على مقدمة الترتيب بعد فوزه على الإنتاج الحربي 4 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء في إطار مباريات الأسبوع الثاني من المسابقة، ليكون رصيد الأهلي 6 نقاط، ويأتي بالمركز الثاني نادي المصري برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الإسماعيلي 3 أهداف مقابل هدف للإسماعيلي، ويدخل للمركز الثالث بالترتيب المقاولون برصيد 4 نقاط، ثم في المركز الرابع فريق بيراميدز برصيد 3 نقاط، والمركز الخامس من نصيب مصر المقاصة برصيد 3 نقاط.

وقد يتغير ترتيب الجدول بعد مباريات اليوم الخميس، حيث تقام مباراة بين بيراميدز وطنطا، والمباراة الثانية بين الزمالك ومصر المقاصة، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، فتابعونا لمعرفة أحدث ترتيب للجدول أول بأول.