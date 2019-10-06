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نتيجة مباراة برشلونة و إشبيلية في الدوري الاسباني

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نتيجة مباراة و إشبيلية في الدوري الاسباني فى اطار مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم، المباراة مقامة فى مدينة برشلونة علي ملعب الكامب نو، برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الأسباني برصيد 13 نقطة خلف كل من فريق الذى يحتل المقدمة بعد فوزه أمس على غرناطة،و يليه فريق أتلتيكو مدريد ثم غرناطة، و يتساوى فريق اشبيلية مع البرشا بنفس الرصيد ولكن برشلونة يتقدم بفارق الاهداف ويسعي برشلونة للفوز اليوم  تشكيل برشلونةفي مباراة اليوم لحراسة المرمي شتيجين -وفي الدفاع  سيرجي روبيرتو – بيكيه – توديبو – سيميدو – فيدال – دي يونج – أرثور – ديمبلي – – سواريز..

مباراة برشلونة واشبيلية

نتيجة مباراة برشلونة و إشبيلية في الدوري الاسباني

مباراة برشلونة عبر قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD بتعليق رؤوف خليف، ماتش برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت ، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات.

نتيجة مباراة برشلونة و إشبيلية في الدوري الاسباني

انتهت مباراة برشلونة واشبيلية فى الدوري الاسباني لكرة القدم بفوز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الأسباني.

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