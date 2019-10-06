ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 4-0 اليوم في الليغا الأسبانية

مباراة برشلونة واشبيلية لقاء برشلونة واشبيلية الآن مباشر في الدوري الأسباني لكرة القدم، وتلعب برشلونة اليوم على ملعبها من أجل عدم فقد أى من النقاط، والاستمرار في ملاحقة المتصدر ريال مدريد الذي فاز يوم امس على غرناطة وعزز موقعه في صدارة الليغا الأسبانية، وهو ما يضع الضغط على حامل اللقب من أجل الفوز في تلك المواجهة والمباريات القادمة لتعويض فارق النقاط مع البلوجرانا.

تبدأ مباراة البرسا اليوم ضد أبناء الأندلس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت السعودية ومنقوله على قناة beIN SPORTS HD 3 ويعلق عليها المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، ومن المتوقع حضور أكثر من 80 ألف متفرج بملعب الكامب نو معقل العملاق الكتالوني.

وكان الفريق الكتالوني قد حقق فوز هام في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي على حساب انتر ميلان الإيطالي، مما يعني أن الفريق يمر بحالة معنوية مرتفعه من المفترض أن يستغلها خلال مواجهة اشبيلية في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأسباني لكرة القدم.

ملخص مباراة برشلونة واشبيلية