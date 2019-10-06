نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم في الدوري الاسباني لكرة القدم، مباريات الجولة الثامنة، ستقام مباراة الليلة علي ملعب الكامب نو، برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الأسباني برصيد 13 نقطة خلف ريال مدريد الذى يحتل المقدمة، ثم أتلتيكو مدريد وغرناطة، و يتساوى فى نفس الرصيد فريق اشبيلية ولكن برشلونة يتقدم بفارق الاهداف والفوز اليوم سيحسن مركز فريق البرشا، سوف يكون تشكيل بفريق برشلونة: شتيجين – سيرجي روبيرتو – بيكيه – توديبو – سيميدو – فيدال – دي يونج – أرثور – ديمبلي – ميسي – سواريز..

نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم في الدوري الاسباني

مباراة برشلونة عبر قنوات beIN SPORTS HD ، المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات،

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مباراة برشلونة واشبيلية

بدأ الشوط الأول من مباراة برشلونة واشبيلية مر دقيقتين و النتيجة حتي الان هي التعادل السلبي بين الفريقين

انتهت المباراة بين فريقي برشلونة و إشبيلية فى الجولة الثامنة للدوري الاسباني بفوز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة.